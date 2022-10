Serbia: Vucic annuncia proposta dei progressisti per la composizione del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica e leader del Partito progressista serbo (Sns), Aleksandar Vucic, ha reso nota la proposta della forza politica di maggioranza sulla composizione del nuovo governo. Vucic ha precisato che la presidenza Sns ha accettato la proposta di Ana Brnabic, esponente del partito e premier designata, per la composizione del nuovo governo. Secondo la proposta, Ivica Dacic sarà vicepremier e ministro degli Esteri. Milos Vucevic sarà vicepremier e ministro della Difesa, mentre Sinisa Mali sarà vicepremier e ministro delle Finanze. Tomislav Momirovic sarà il ministro del Commercio interno ed estero, mentre Jelena Tanaskovic sarà alla guida del dicastero dell’Agricoltura. Irena Vujovic sarà a capo del ministero dell’Ambiente e Goran Vesic sarà il ministro dell’Edilizia. La ministra dell’Energia sarà Dubravka Negre. Aleksandar Martinovic sarà a capo del ministero dell'amministrazione pubblica e dell'autonomia locale, mentre Tomislav Zigmanov dirigerà il ministero dei Diritti delle minoranze e del dialogo sociale. Maja Popovic rimane a capo del ministero della Giustizia. Il ministro degli Affari interni sarà Bratislav Gasic, Tanja Miscevic sarà la ministra per l'Integrazione europea mentre il Dicastero dell’Innovazione sarà guidato da Jelena Begovic. Danica Grujicic sarà la ministra della Salute, Nikola Selakovic sarà ministro del Lavoro e Darija Kisic sarà ministra della Famiglia. Husein Memic sarà il ministro del Turismo e della Gioventù e Zoran Gajic sarà il ministro dello Sport. Maja Gojkovic rimarrà a capo del Ministero della Cultura e Milan Krkobabic sarà a capo del ministero per la Cura dei villaggi. I ministeri delle Telecomunicazioni e dell'informazione, nonché i ministeri degli Investimenti pubblici, sono rimasti vuoti.(Seb)