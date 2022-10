© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra britannica del Lavoro Chloe Smith ha annunciato che sosterrà Rishi Sunak nella corsa alla leadership dei conservatori. “Ho parlato con Rishi Sunak delle sue speranze per il nostro Paese”, ha scritto la ministra su Twitter. “Intendo sostenere Rishi come primo ministro, per agire nell'interesse nazionale e ottenere la stabilità e le opportunità di cui la nostra nazione ha bisogno”, ha concluso Smith.(Rel)