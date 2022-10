Roma: a caccia nei quartieri dello spaccio, 13 arresti tra La Lupa a Tor Vergata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona Casilina, angolo via di Tor Vergata, le pantere delle volanti, dopo aver bloccato una macchina che aveva tentato di eludere un controllo di polizia, hanno arrestato un romano di 36 anni gravemente indiziato dei reati di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’uomo, dopo essere stato fermato in compagnia di un'altra persona, ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto dagli agenti che sono riusciti a bloccarlo solo dopo una violenta colluttazione. Il motivo di questa animosità è stato subito svelato poiché, all'interno dei suoi slip, è stato trovato un panetto contenente circa 110 grammi di hashish. Inoltre i poliziotti, mentre si accostavano ad una delle abitazioni dei ragazzi per procedere a perquisizione, hanno notato un uomo che, in tutta fretta e con atteggiamento circospetto, cercava di allontanarsi dal palazzo. Vistosi scoperto ha tentato di fuggire lanciando via il contenuto di una busta, rivelatosi poi un panetto di 100 grammi di hashish. L'uomo è stato però raggiunto e bloccato dagli agenti che lo hanno arrestato per spaccio: si tratta di un romano di 37 anni domiciliato in casa di uno dei ragazzi fermati precedentemente. L'Autorità Giudiziaria ha quindi convalidato gli arresti comminando nei confronti di entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari. (segue) (Rer)