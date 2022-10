Corea del Nord-Cina: Kim Jong Un si congratula con Xi Jinping per nuovo mandato da leader Partito comunista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha inviato una lettera di congratulazioni al presidente della Cina Xi Jinping, eletto segretario generale del Partito comunista cinese (Pcc) per un terzo mandato consecutivo. Kim, riferisce l'agenzia ufficiale "Kcna", si è augurato un "buon futuro" nelle relazioni tra i due Paesi. Xi Jinping ha ricevuto questa mattina dal Comitato centrale del Pcc il rinnovo dell'incarico, rompendo la tradizione di non superare mai i due mandati consecutivi. Prima di lui, il solo Mao Zedong aveva guidato il Pcc per tre periodi consecutivi, ma formalmente aveva il titolo di presidente e non segretario generale. (Res)