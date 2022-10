Ciampino: allarme bomba per pacco lanciato in negozio, era solo restituzione merce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha lanciato nel negozio un pacco come fosse una bomba a mano ed è scappato come se stesse per esplodere. Un gesto, quello compiuto da un uomo, ieri pomeriggio a Ciampino, che ha seminato il panico non solo tra i dipendenti del negozio di apparecchi acustici, ma anche nel vicinato. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo che, di fronte a quel pacco chiuso con nastro adesivo, come da procedura, hanno allertato gli artificieri, ma prima, hanno transennato la zona e evacuato la cittadinanza in un raggio considerato sicuro. Gli artificieri, quindi, anche con l’ausilio di un mezzo teleguidato, hanno aperto l’involucro che conteneva un dispositivo acustico per persone con problemi di udito, dello stesso tipo di quelli venduti nel negozio. Probabile che, quella compiuta dall’uomo, quindi, sia stata la scortese restituzione della merce ritenuta malfunzionante. (Rer)