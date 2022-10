Viterbo: omicidio Bramucci, terzo arresto per l’agguato di Soriano del Cimino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terzo arresto per l’omicidio di Salvatore Bramucci compiuto il 7 agosto scorso a Soriano del Cimino nel viterbese. Dopo i primi due arresti di qualche mese fa, i carabinieri del comando provinciale di Viterbo, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Tivoli, hanno arrestato su disposizione della procura di Viterbo una donna, ritenuta, in concorso con gli altri due precedentemente arrestati, gravemente indiziata del delitto di omicidio volontario. Bramucci è stato bloccato mentre si trovava alla guida della sua autovettura ed assassinato con diversi colpi di arma da fuoco. Le indagini hanno da subito stabilito che le azioni omicidiarie era il frutto di un agguato organizzato in ogni minimo dettaglio, preceduto anche da sopralluoghi nella zona teatro dell’agguato. Nella prima fase delle indagini è stato accertato che tre persone, a bordo di due autovetture, una delle quali risultata rubata alcuni mesi prima, hanno raggiunto la località rurale di Acquafredda-Basso della Campana, dove hanno atteso l’uscita dalla propria abitazione della vittima, gli hanno bloccato la strada e, a distanza ravvicinata, gli hanno sparato sei colpi di pistola al capo e alla parte superiore del corpo, provocandone la morte immediatamente. (segue) (Rer)