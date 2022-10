Romania: Usa schierano in territorio romeno 101ma divisione aerotrasportata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno schierato in Romania la 101ma divisione aerotrasportata con 4.700 soldati provenienti dal Kentucky. Si tratta del primo collocamento in Europa della divisione negli ultimi 80 anni, secondo quanto riferisce l’emittente televisiva “Cbs”. Il comandante di una delle brigate, Edwin Matthaidess, ha dichiarato che la sua unità è più vicina al territorio ucraino rispetto a qualsiasi altra forza statunitense e sta "osservando da vicino" le azioni russe. I paracadutisti statunitensi stanno anche conducendo esercitazioni che "ripetono esattamente ciò che sta accadendo" nella vicina Ucraina e in caso di escalation delle ostilità o di un attacco alla Nato i paracadutisti sono "pienamente preparati ad attraversare il confine con l'Ucraina".(Rob)