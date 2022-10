Milano: arrestato 17enne per rapina impropria a un 'Decathlon'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri a Milano, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per rapina impropria un 17enne marocchino, senza fissa dimora in Italia e con pregiudizi per reati contro il patrimonio e la persona. I carabinieri sono intervenuti al negozio "Decathlon" di corso Buenos Aires, dove il personale addetto alla sicurezza stava cercando di fermare, a fatica, il giovane, che aveva asportato vari articoli sportivi per un valore complessivo di circa 100 euro, minacciando poi il personale presente con un estintore ed una racchetta da sci per potersi guadagnare la fuga. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di fermare in sicurezza il giovane. Al termine di successivi accertamenti i militari hanno accertato che il giovane era già stato fermato per un altro reato e sottoposto, lo scorso 14 settembre, ad esame osseo presso l'ospedale Niguarda, all’esito del quale è risultato essere maggiorenne. L'arrestato è stato quindi condotto presso il carcere di Milano San Vittore. (Com)