Milano: arrestato 18enne per tentato furto in un garage a Vittuone

- Questa notte, a Vittuone, in provincia di Milano, i carabinieri della Stazione di Sedriano, hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso un 18enne italiano, con precedenti di polizia, che alle ore 03:30 circa è stato sorpreso dai militari mentre tentava di effettuare un furto all’interno di un box condominiale in via Gramsci, scassinando una porta di un garage unitamente ad altri due soggetti che si sono dati immediatamente alla fuga e rimasti ignoti. Il 18enne è stato perquisito e trovato in possesso di tre grimaldelli utilizzati per lo scasso. (Com)