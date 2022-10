Roma: passa con il rosso e tenta di investire agente che lo ferma, arrestato 43enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era alla guida di una Fiat Panda l'uomo che, dopo essere stato bloccato da una pattuglia del IX Gruppo Eur della Polizia di Roma Capitale per aver oltrepassato un semaforo con luce rossa, ha tentato la fuga, cercando di investire uno degli agenti. Fermato nella zona di via delle Tre Fontane e avviati i controlli di rito, il conducente, alla richiesta da parte degli operanti di esibire i documenti, ha ripreso la marcia, colpendo un agente. Subito bloccato, per il 43enne è scattato l'arresto. (Rer)