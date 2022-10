Frosinone: dispersi nelle gole del Lacerno a Pescosolido, recuperati due 18enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte il corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico del Lazio, è intervenuto nel territorio di Pescosolido, in provincia di Frosinone, per recuperare due 18enni dispersi. I due erano partiti nella mattinata di ieri per un'escursione nel vallone delle Gole del Lacerno quando hanno perso il sentiero e hanno richiesto aiuto chiamando il 112. Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino della stazione di Cassino che dopo circa due ore li ha raggiunti e li ha riaccompagnati a Pescosolido. Fortunatamente i due erano solo infreddoliti e assetati. A supporto delle operazioni di soccorso anche i militari dei carabinieri e i vigili del fuoco. (Rer)