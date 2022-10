Slovenia: oggi si vota per il presidente della Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente radiotelevisiva "Rtv Slo" ha inoltre riferito che in base all'ultimo rilevamento fatto il 15,7 per cento degli sloveni è ancora indeciso su chi votare, l'8,7 per cento non intende andare a votare mentre il 2,9 per cento non sceglierebbe nessuno dei candidati in lizza. Gli ultimi sondaggi fatti nel Paese indicano intanto che nessun politico supererebbe la soglia del 50 per cento dei voti, rendendo quindi probabile un successivo ballottaggio. La chiusura delle urne è prevista per le 19 e secondo la Commissione elettorale nazionale (Dvk) i primi risultati usciranno in serata. Nella capitale slovena si tiene in concomitanza anche la maratona di Lubiana, ma la stessa Commissione ha assicurato che per i cittadini non ci sarà nessuna difficoltà particolare a raggiungere i seggi. Nelle ultime elezioni presidenziali del 2017 l'affluenza al primo turno era stata di poco superiore al 44 per cento. (Seb)