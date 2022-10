Germania: i reparti speciali della Polizia federale si preparano per la guerra ibrida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I reparti speciali della Polizia federale (Bpol) si preparano per la guerra ibrida, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. “Abbiamo aumentato la nostra capacità di resistenza", ha affermato Olaf Lindner, alla guida dell'11ma Direzione della Bpol. Il reparto con sede a Berlino raggruppa tutte le forze speciali del corpo, come il Gsg9 tra i cui compiti rientrano le operazioni di antiterrorismo. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, per Lindner si tratta, “ad esempio, di essere in grado di agire il più a lungo possibile in caso di attacco informatico contro la rete elettrica di Berlino. Il comandante dell'11ma Direzione della Bpol ha aggiunto: “Abbiamo nuovamente aumentato in modo massiccio le nostre riserve”. Come evidenziato dal funzionario, “esiste uno standard minimo in termini di capacità di resistenza” per l'intera Bpol. Già comandante del Gsg9, Lindner ha proseguito: “Le minacce ibride e i rischi per le infrastrutture critiche sono sempre stati un problema per noi e per altri professionisti”. Nel commentare il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, che collegano Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, Lindner ha evidenziato che la protezione delle infrastrutture in alto mare non è una novità per i reparti speciali della Bpol. “Per molti anni", infatti, il corpo si è addestrato con “scenari come attacchi contro le piattaforme di gas nel Mar Baltico”. Dopo il sabotaggio dei Nord Stream, la Germania è stata teatro di un attacco contro la rete ferroviaria, che ha fermato per circa tre ore il traffico dei treni nel nord del Paese. In entrambi i casi, le autorità inquirenti ritengono che si tratti di azioni dolose. I sospetti si indirizzano sull'intelligence russa. (Geb)