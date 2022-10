Iran: gruppo hacker pubblica migliaia di documenti Società iraniana energia nucleare - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

20 luglio 2021

- Il gruppo hacker iraniano “Black Reward” ha diffuso in rete oltre 50 gigabyte di documenti dopo aver violato con successo ieri il sistema di posta elettronica interno dell’Società iraniana per la produzione e lo sviluppo dell’energia nucleare. Nel video l'interno del reattore di Bushehr, situato nella città che affaccia sul Golfo Persico. Il filmato, girato probabilmente all'inizio del mese, è accompagnato da vari contratti relativi al suo funzionamento e alle date di ingresso e uscita dei consiglieri russi in Iran che gestiscono il reattore. (Res)