Venezuela-Cina: Maduro si congratula con Xi per nuovo mandato da leader Partito comunista

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha trasmesso le congratulazioni al presidente della Cina Xi Jinping, eletto segretario generale del Partito comunista cinese (Pcc) per un terzo mandato consecutivo. "La fiducia riposta dalla nazione in Xi Jiping", si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri, "rappresenta una manifestazione viva della giustezza della sua leadership nell'ultimo decennio, nel seno dell'organizzazione politica con più militanti al mondo". Maduro ribadisce l'impegno "per continuare a promuovere le relazioni" tra i due goveni nell'ottica del "rafforzamento dell'Associazione strategica integrale Cina-Venezuela". Xi Jinping ha ricevuto questa mattina dal Comitato centrale del Pcc il rinnovo dell'incarico, rompendo la tradizione di non superare mai i due mandati consecutivi. Prima di lui, il solo Mao Zedong aveva guidato il Pcc per tre periodi consecutivi, ma formalmente aveva il titolo di presidente e non segretario generale. (Vec)