Israele: governo approva nomina generale Halevi a capo di Stato maggiore della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il governo dello Stato di Israele ha approvato oggi la nomina del generale Herzi Halevi alla carica di 23mi capo di Stato Maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo ha annunciato il premier israeliano, Yair Lapid, in una nota sul suo profilo Twitter. Il ministro della Difesa, Benny Gantz, aveva scelto il generale Halevi come nuovo capo di Stato maggiore lo scorso settembre. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, il generale Halevi entrerà ufficialmente in carica il 17 gennaio 2023. “Halevi è un ufficiale eccezionale con una ricchezza di esperienza e capacità. Sono sicuro che guiderà le Idf verso nuovi e significativi traguardi. Nel mio nome e nel nome del popolo d'Israele, ti auguro il successo nella nostra missione più importante, quella di mantenere i cittadini d'Israele al sicuro”, ha affermato il premier israeliano Lapid. “"La sfida centrale non è cambiata: i nostri nemici non vogliono che lo Stato di Israele esista, e noi dobbiamo essere più forti, più sofisticati e più determinati di loro, sempre e in qualsiasi momento", ha aggiunto il primo ministro. (segue) (Res)