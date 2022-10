Regno Unito: Sunak si candida a guida dei Conservatori e a Primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, ha ufficializzato la candidatura a leader del Partito conservatore e primo ministro britannico. "Il Regno Unito è un grande Paese ma sta affrontando una profonda crisi economica. È per questo che mi candido ad essere il leader del Partito conservatore e il prossimo primo ministro", ha scritto Sunak in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Ti chiedo l'opportunità di aiutare a risolvere i problemi. Di guidare il nostro Partito e il Paese verso le nuove elezioni generali, fiducioso nei nostri risultati, saldi nelle nostre convinzioni e pronti a mettersi alla testa del nuovo", scrive Sunak a chiusura della lettera inviata ai membri del Partito. Il neo candidato promette "integrità, professionalità e responsabilità a tutti i livelli di governo". Secondo quanto riporta la "Bbc", Sunak gode al momento dell'appoggio di 130 parlamentari Tory, contro i 55 che sarebbero favorevoli a un ritorno di Boris Johnson e i 23 vicini a Penny Mourdant. All'appello mancano ancora 49 membri del parlamento. Il leader del Partito conservatore diventerà automaticamente il primo ministro in sostituzione di Liz Truss, dimessasi la settimana scorsa. (Rel)