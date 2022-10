Clima: Coldiretti, prezzi tartufo balzano a 4.500 euro al chilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il caldo e la siccità che non abbandonano l'Italia, il prezzo del tartufo bianco viene quotato su valori di 450 euro all’etto per pezzature oltre i 50 grammi in una annata difficile per le alte temperature e le scarse precipitazioni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base degli andamenti della borsa del tartufo bianco di Acqualagna dove si è aperta la Fiera nazionale del tartufo bianco. Un appuntamento che sancisce l’entrata nel vivo della stagione delle “feste” dedicate a sua Maestà il tartufo, dalla Fiera Internazionale del tartufo bianco di Alba alla mostra mercato del Tartufo di Città di Castello che si apre il 29 ottobre, ma numerosi appuntamenti sono in calendario nelle regioni più vocate. La prima raccolta successiva all’iscrizione nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità tutelato dall’Unesco della “Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali”, fa registrare dunque – sottolinea la Coldiretti - quotazioni sui massimi toccati anche lo scorso anno ma tra le annate più care si registrano anche i 350 euro nel 2013, i 500 euro nel 2012 e i 450 euro all’etto del 2017 per pezzature medie dai 15 ai 20 grammi per il tartufo bianco di Alba. (segue) (Com)