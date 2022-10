Governo: Crosetto, a rischio tenuta sociale, Russia alimenta la rabbia delle piazze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rabbia, ha continuato Crosetto, “cerca sempre colpevoli e le piazze arrabbiate non fanno male ai governi. Ma alle nazioni. Quindi dico che, mai come in questo momento, serve maturità per affrontare un periodo difficile. Avendo la consapevolezza che la rabbia dipende da fattori esogeni”. L'interesse della Russia in questo momento, ha aggiunto, “è indebolire tutti i Paesi che sostengono l'Ucraina, a partire dall'Italia. Soprattutto puntando sulle opinioni pubbliche: fare attaccare i singoli Paesi dall'interno, dagli elettori, impauriti e scontenti. Ecco, è esattamente quello che dobbiamo evitare in Italia”. “Mi ha colpito in questo senso – ha evidenziato – la lettura di alcuni media russi che hanno raccontato il governo come debole e diviso e così non è". (Rin)