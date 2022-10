Roma: a caccia nei quartieri dello spaccio, 13 arresti tra La Lupa a Tor Vergata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 13 le persone arrestate dalla polizia a Roma perché gravemente indiziate di spaccio di droga nelle diverse operazioni dio controllo che si sono succedute nel corso della settimana, spicca quella compiuta dagli investigatori del IV Distretto San Basilio, che hanno arrestato 3 romani di 59, 37 e 31 anni. Gli arresti si sono concretizzati nella nota area di spaccio del quartiere San Basilio, detta "La Lupa", tra via Tranfo, via Mechelli e via Gigliotti. Gli arrestati sono stati colti in flagranza mentre, in piena attività, stavano cedendo sostanze stupefacenti ad alcuni avventori. Nello specifico uno degli arrestati faceva il "palo", mentre gli altri due si occupavano delle attività logistico-finanziarie, recuperando la droga e vendendola. Solo dopo aver bloccato contemporaneamente tutte le vie di fuga i tre sono finiti nelle mani degli agenti, che hanno quindi sequestrato la droga rimasta invenduta e 1450 euro in contante. L'arresto è stato convalidato. (segue) (Rer)