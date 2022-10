Roma: a caccia nei quartieri dello spaccio, 13 arresti tra La Lupa a Tor Vergata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti del commissariato "Porta Pia" hanno arrestato un gambiano di 32 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva difficoltà a rispondere alle domande degli agenti che, insospettitisi, gli hanno chiesto di spalancare la bocca: all'interno del cavo orale sotto la lingua sono state quindi ritrovate dagli agenti alcune dosi di eroina abilmente occultate dallo straniero che, nonostante la fantasia, è stato arrestato. In sede di giudizio l'Autorità Giudiziaria ha revocato il decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti dell'uomo, disponendo nei confronti dello straniero la reclusione in carcere di 1 anno 1 mese e 25 giorni. Altre 7 persone sono state arrestate in altrettante operazioni da parte dei poliziotti della "Squadra Volanti" e del commissariato "Celio", "Colombo", "Anzio-Nettuno", "Trevi Campo Marzio", "San Lorenzo", sequestrati complessivamente circa 1,5 chilo di droga e 3300 euro in contante. (Rer)