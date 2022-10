Medio Oriente: morto in un attentato uno dei leader del gruppo palestinese “Fossa dei leoni” a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tamer Kilani, membro anziano del gruppo armato palestinese “Fossa dei leoni” (Lion’s den), è stato ucciso in un’esplosione avvenuta nella notte a Nablus, in Cisgiordania, in un attacco attribuito a servizi di sicurezza dello Stato di Israele. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, Kilani è deceduto a causa di una bomba piazzata a bordo di una motocicletta che è esplosa al suo passaggio in un quartiere del centro storico di Nablus. Membro di spicco dell'organizzazione emergente, nata lo scorso luglio, Kilani avrebbe coordinato gli attacchi, quasi sempre notturni, avvenuti in questi mesi contro le Forze di difesa israeliane (Idf) e civili ebrei. In una dichiarazione, il gruppo armato palestinese ha accusato Israele di aver piazzato la boma, minacciando una "risposta dolorosa" e ha invitato la popolazione palestinese a partecipare in massa ai funerali di Kilani previsti per oggi. (segue) (Res)