Medio Oriente: morto in un attentato uno dei leader del gruppo palestinese “Fossa dei leoni” a Nablus (2)

- Alcuni filmati diffusi dallo stesso gruppo palestinese mostrano l’esplosione della bomba, mentre in alcune immagini, il movimento estremista afferma di aver individuato un presunto “collaboratore” israeliano piazzare l’ordigno. Le Forze di difesa israeliane non hanno commentato pubblicamente l'esplosione e la morte di Kilani. Un funzionario della difesa ha affermato al “The Times of Israel”, che l’uomo era stato precedentemente incarcerato in Israele ed è stato direttamente coinvolto nella preparazione di un giovane palestinese che doveva commettere un attacco "su larga scala" a Tel Aviv il mese scorso e tra i molti altri attacchi contro i militari e i civili israeliani nell'area di Nablus. Le tensioni nell'area di Nablus sono aumentate nelle ultime settimane, con l'esercito israeliano che ha messo un cordone di sicurezza intorno alla città palestinese per sradicare il gruppo Fossa dei leoni che ha rivendicato la responsabilità della maggior parte degli attentati nell'area da quando è stata costituita a fine luglio da membri di vari gruppi terroristici, tra i quali spiccano le Brigate dei martiri di al Aqsa e la Jihad islamica palestinese. (Res)