Latina: eroina e metadone a San Felice Circeo, arrestati due stranieri

- Eroina, soldi e metadone sono stati sequestrati ieri a due giovani stranieri fermati nel corso di controlli dei carabinieri a san Felice Circeo. Il due asiatici sono stati notati dai militari della compagnia di Terracina, mentre transitavano nel centro cittadino a bordo di una Alfa 147. La perquisizione della macchina ha permesso di trovare svariate dosi di eroina, per un peso complessivo di circa 35 grammi, quasi 3mila euro, oltre a strumenti atti ad offendere, tra cui un coltello a serramanico. nella successiva perquisizione domiciliare, nella vicina Pontinia, i militari hanno recuperato anche 16 fiale da 110 ml, integre, di metadone, su cui sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza. In relazione ai fatti, i due giovani, un 33enne e un 25enne, di cui uno già noto alle Forze di Polizia, sono stati dichiarati in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto d’armi od oggetti atti ad offendere, e su disposizione dell’autorità giudiziaria, con cui i militari hanno agito in stretta intesa, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Terracina, in attesa del rito direttissimo, durante il quale ad entrambi è stata applicata una misura cautelare.(Rer)