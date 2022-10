Libia: generale Haftar riceve a Bengasi inviato Onu Bathily

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, ha ricevuto ieri a Bengasi, l’inviato speciale delle Nazioni Unite e capo della missione Unsmil, Abdoulaye Bathily. Lo riferisce una nota dell’Lna. Successivamente, l’inviato Onu ha incontrato, sempre a Bengasi, gli esponenti dell’Lna che fanno parte del Comitato militare 5+5 che riunisce cinque alti ufficiali delle forze di Haftar e cinque della Tripolitania. L’incontro tra il diplomatico Onu e il generale a pochi giorni dalle forti dichiarazioni rese lo scorso 17 ottobre dal generale libico durante una parata militare a Sebha, nella regione meridionale del Fezzan. Il discorso di Haftar ha suscitato forti preoccupazioni nel governo di Tripoli per la sua connotazione bellicistica. Parlando durante una parata militare in divisa (e non abiti civili come avvenuto nelle ultime apparizioni pubbliche) il comandante dell'Lna ha affermato che la soluzione politica alla crisi in Libia è fallita e per questo serve che il "popolo libico" organizzi proteste in tutto il Paese dal momento che "una battaglia inevitabile deve essere combattuta”. Sebbene Haftar non abbia mai pronunciato la parola "guerra", il generale ha promesso che il suo esercito proteggerà il popolo durante le necessarie "rivolte" contro chi detiene il potere nel Paese, ovvero "i corrotti, coloro che hanno tradito la fiducia e depredato la ricchezza del popolo, e coloro che portano armi e terrorizzano i cittadini e le istituzioni statali".(Lit)