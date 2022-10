Business news: ministro Energia algerino, accordo Opec+ “risposta puramente tecnica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere algerino, Mohamed Arkab, ha affermato che l'ultima decisione dell'Opec+ (alleanza che riunisce l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e dei produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia) di tagliare la produzione di 2 milioni di barili è una risposta "puramente tecnica" alla situazione economica internazionale. “L'Opec+ è preoccupata, come ovunque nel mondo, dalle crescenti incertezze dell'economia globale e dal rallentamento della domanda di petrolio”, ha spiegato il ministro. Decidendo di ridurre la produzione a partire dal primo novembre, "l’Opec+ non si discosta dall'approccio sempre adottato dal 2016 per sostenere la stabilità e l'equilibrio del mercato petrolifero internazionale", ha affermato Arkab. La decisione del Cartello petrolifero ha mantenuto i prezzi del Brent attorno ai 90 dollari barile, ma è stata duramente criticata dagli Stati Uniti, che da tempo chiedono di aumentare l’output per ridurre i prezzi e mitigare l’inflazione. (Ala)