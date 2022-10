Business news: Arabia Saudita, Aramco lancerà due cantieri offshore per aumentare capacità produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La compagnia petrolifera saudita Saudi Aramco lancerà, in collaborazione con alcuni partner internazionali, due cantieri offshore a Ras al Khair, per aumentare la capacità produttiva del Regno del 200 per cento. Lo ha riferito il sito web d’informazione economico “Trade Arabia”, secondo il quale i partner di Aramco saranno la National Petroleum Construction Company e McDermott International. L'avvio degli impianti è previsto per il terzo trimestre del 2023, con una capacità di produzione iniziale stimata a circa 70.000 tonnellate. I cantieri di nuova costituzione dovrebbero fabbricare e assemblare piattaforme offshore e strutture per condotte sottomarine. "Ci si aspetta che sfruttino le ultime tecnologie e migliorino la catena di approvvigionamento", ha affermato Ahmad al Sa'adi, vicepresidente dei servizi tecnici di Aramco. Si prevede che i cantieri possano creare complessivamente sette mila posti di lavoro. (Res)