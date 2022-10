Business news: Qatar Energy non dirotterà Gnl acquistato da Paesi asiatici verso l’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatar Energy sta lavorando per espandere la sua produzione di gas mentre la domanda globale è in aumento e non dirotterà i carichi di gas naturale liquefatto (Gnl) acquistati dai clienti asiatici verso l'Europa questo inverno. Lo ha dichiarato ai giornalisti l’amministratore delegato di Qatar Energy e ministro dell’Energia dell’emirato del Golfo, Saad al Kaabi, parlando a margine dell'apertura del progetto dell'impianto solare di Al Kharsaah, una joint venture con la francese TotalEnergies e la giapponese Marubeni. Il Qatar è già tra i principali esportatori di Gnl al mondo e diversi stati europei, che si trovano ad affrontare un aumento dei prezzi dell'energia e una stretta sulle forniture di carburante sono in trattative con il Paese del Golfo per ridurre la loro dipendenza dalle forniture energetiche russe. "Il Qatar è impegnato a mantenere fede ai suoi contratti. Quindi, quando firmiamo con un acquirente asiatico o europeo, ci atteniamo a quell'accordo", ha detto ai giornalisti Al Kaabi. "Quindi il volume che andrà all'Europa è quello che è già stato assegnato", ha affermato. "Ma non dirotteremo verso l’Europa i carichi degli acquirenti asiatici”, ha aggiunto. La società statale Qatar Energy, che all'inizio di quest'anno ha firmato accordi per partecipazioni nel suo progetto di espansione del Gnl, “mira a diventare il più grande esportatore al mondo attraverso la crescita organica e sta già costruendo team commerciali”, ha affermato Al Kaabi. Il piano di espansione in due fasi del giacimento North Field, condiviso con l’Iran (il nome del lato iraniano a South Pars) include sei treni Gnl che aumenteranno la sua capacità di liquefazione da 77 milioni di tonnellate all'anno a 126 milioni di tonnellate entro il 2027. Qatar Energy ha firmato accordi per la vendita di partecipazioni nella fase di espansione di North Field East con TotalEnergies, Shell, Exxon, ConocoPhillips ed Eni e il mese scorso ha nominato TotalEnergies come primo partner nel progetto North Field South. "Total è un'azienda molto importante per la nostra partnership qui", ha affermato Al Kaabi. (Res)