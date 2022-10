Business news: inaugurata in Qatar la prima centrale fotovoltaica del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata in Qatar la centrale fotovoltaica Al Kharsaah, la prima nel Paese e una delle più grandi per dimensioni e capacità della regione. Lo ha riferito il sito web d’informazione economico “Trade Arabia”, secondo il quale la centrale ha una capacità totale di 800 megawatt. L'impianto è stato inaugurato dall’emiro Tamim bin Hamad Al Thani, alla presenza del primo ministro e ministro dell’Interno Khalid bin Khalifa al Thani, e del ministro di Stato per gli Affari energetici e amministratore delegato di QatarEnergy Saad Sherida al Kaabi. La centrale è costruita un un’area di dieci chilometri quadrati e comprende circa un milione e 800mila pannelli solari. “L'impianto di Al Kharsaah è una delle iniziative strategiche del Paese per realizzare progetti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni”, ha affermato Al Kaabi durante l’inaugurazione. (Res)