Business news: Marocco, re Mohammed VI lancia maxi-fondo sovrano da 4,1 miliardi di dollari

- Il re del Marocco Mohammed VI ha nominato l’ambasciatore in Francia, Mohamed Benchaaboun, ed ex ministro dell'Economia e delle finanze, direttore generale di un nuovo maxi-fondo sovrano d’investimento da 4,1 miliardi di dollari creato per spingere gli investimenti pubblici di fronte alla crisi che sta attraversando il Paese. Secondo quanto riferisce il sito web d’informazione marocchino “Al Yaoum 24”, la nomina è avvenuta secondo quanto previsto dall'articolo 49 della Costituzione, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Aziz Akhannouch, e su iniziativa della ministra dell'Economia e delle finanze, Nadia Fettah. La nomina di Benchaaboun arriva dopo un anno dall'inizio dell'incarico del diplomatico marocchino a Parigi, nominato ambasciatore in Francia nel dicembre del 2021. Il fondo, denominato "Mohammed VI Fund for Investment”, era stato preannunciato durante il discorso pronunciato dal re in apertura dell'anno del parlamento ed è formato in parte dal bilancio statale e in parte da finanziamenti ottenuti da investitori istituzionali, nazionali e internazionali. Secondo quanto annunciato dalle autorità marocchine, il fondo rappresenta la parte "operativa" del piano di ripresa economica creato nel 2020. (Mar)