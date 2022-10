Business news: Marocco primo Paese arabo a firmare un partenariato verde con l'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Regno del Marocco e l'Unione europea hanno firmato a Rabat un accordo di "partenariato verde" su energia, clima e ambiente come parte del loro impegno ad attuare l'accordo di Parigi sul clima. Alla cerimonia della firma hanno partecipato per la parte marocchina Nasser Bourita, ministro degli Affari esteri; Riad Mazour, ministro dell'Industria e del Commercio; e Leila Benali, ministra della Transizione energetica e dello sviluppo sostenibile. Da parte europea era presente vicepresidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans, in Marocco per una visita ufficiale di due giorni. Il capo della diplomazia marocchina Bourita ha affermato, nel suo discorso di apertura, che "l'attivazione del partenariato verde tra Marocco e Unione europea consentirà di sfruttare tutte le opportunità in termini di sicurezza energetica, idrogeno verde e interconnessione". Bourita ha spiegato che "il partenariato verde è pienamente integrato nell'ambito dei settori nazionali: transizione energetica, decarbonizzazione dell'economia marocchina, adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici". Secondo quanto reso noto dall’agenzia di stampa marocchina “Map”, il partenariato consentirà alle diverse parti coinvolte di progredire verso obiettivi comuni, mirando alla neutralità climatica e garantendo l’approvvigionamento energetico. L’accordo consentirà inoltre ai partner di rafforzare la cooperazione per uno sviluppo sostenibile e reciprocamente vantaggioso, che possa promuovere opportunità economiche e sociali e favorire consultazioni che tengano conto degli interessi, delle priorità e delle preoccupazioni delle diverse parti coinvolte. Tra gli obiettivi del partenariato, anche la sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alle sfide climatiche e ambientali. “Attraverso questo quadro di cooperazione, i partner potranno esaminare tutte le questioni di interesse comune, condividere conoscenze e buone pratiche, nonché identificare e attuare iniziative di cooperazione concrete e reciprocamente vantaggiose”, spiega l’agenzia di stampa marocchina. Il partenariato fa seguito all'adozione nel giugno 2019 della dichiarazione politica congiunta del Consiglio di associazione tra Unione europea e Marocco che ha creato il "partenariato euro-marocchino per la prosperità condivisa", con l'obiettivo di rafforzare le riforme in ambito climatico del Regno nordafricano e dell’Ue e di cooperare per promuovere la transizione energetica. (Mar)