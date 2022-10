Business news: Tunisia, bilancia commerciale in rosso, prezzi di oli vegetali, grano e zucchero alle stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo della bilancia commerciale agroalimentare della Tunisia è quasi raddoppiato a 2.496 milioni di dinari (circa 779 milioni di euro) alla fine di settembre 2022, rispetto ai 1.556 milioni di dinari (486 milioni di euro circa) nello stesso periodo del 2021, trainato dalle importazioni di olio vegetale, grano duro e zucchero. È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Osservatorio nazionale dell'agricoltura. La copertura delle importazioni rispetto alle esportazioni ha raggiunto a fine settembre 2022 la soglia del 62,4 per cento. Il valore delle esportazioni alimentari è comunque aumentato del 29,8 per cento, mentre quello delle importazioni del 39,9 per cento. Da segnalare il balzo in avanti delle esportazioni di olio d'oliva, prodotto principe dell’export agroalimentare tunisino, salito a 1.653 milioni di dinari (circa 516 milioni di euro), rispetto ai 1.254 milioni di dinari (391 milioni di euro) nello stesso periodo del 2021: l’olio d’oliva da solo copre il 39,9 per cento del totale delle esportazioni agroalimentari tunisine. Il valore delle importazioni alimentari è aumentato del 39,9 per cento per raggiungere 6.637,3 milioni di dinari (2.073 milioni di euro), pari al 10,8 per cento delle importazioni totali. Il valore delle importazioni di cereali in Tunisia ha raggiunto la quota record di 3.559 milioni di dinari (1.112 milioni di euro), in aumento del 45,5 per cento rispetto al mese di settembre 2021. La quota delle importazioni di cereali copre il 53,6 per cento del totale delle importazioni alimentari registrate fino a settembre 2022, rispetto al 51,6 per cento dello stesso periodo dell'anno precedente. La Tunisia ha acquistato principalmente grano tenero e duro per 2.081 milioni di dinari (circa 650 milioni di euro), il 58,5 per cento delle importazioni di cereali. I prezzi medi per l'importazione di grano duro sono aumentati del 5,88 per cento, mentre i prezzi medi per l'importazione di grano tenero sono aumentati del 61,3 per cento. Il valore delle importazioni di olio vegetale è aumentato del 125,6 per cento fino a raggiungere la cifra senza precedenti di 986,7 milioni di dinari (308 milioni di euro), mentre i prezzi medi per l'importazione di oli vegetali sono aumentati del 60,2 per cento. Le importazioni di zucchero, da parte loro, hanno assistito a un aumento delle quantità fornite del 28,5 per cento mentre i prezzi sono aumentati del 55,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Il disavanzo della bilancia commerciale generale della Tunisia, durante i primi nove mesi del 2022, si è avvicinato all'equivalente di 19.240 milioni di dinari (circa 6 miliardi di euro), rispetto ai 11.974,3 milioni di dinari (3.741 milioni di euro) nello stesso periodo del 2021. (Tut)