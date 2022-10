Business news: ministro Industria saudita, contributo settore a Pil sarà di 230 miliardi dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita mira ad aumentare il contributo del settore industriale al prodotto interno lordo del Paese a 900 miliardi di rial, pari all’incirca a 230 miliardi di dollari. Lo ha affermato, oggi, il ministro dell’Industria e delle Risorse minerarie saudita, Bandar Alkhorayef, in un’intervista rilasciata all’emittente panaraba “Al Arabiya”. Le dichiarazioni sono giunte dopo che il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha lanciato la strategia industriale nazionale, il cui obiettivo è favorire la crescita del settore e raggiungere le 36 mila fabbriche entro il 2035. A tal proposito, Alkhorayef ha specificato che la nuova strategia, composta da 136 iniziative, mira a raggiungere la sicurezza a livello alimentare, militare e farmaceutico, mentre Riad sta lavorando a progetti per sviluppare strutture aeronautiche. Lo stesso ministro ha evidenziato che, dal lancio della Saudi Vision 2030, l’ambizioso piano di riforme volto a diversificare l’economia saudita e a renderla più indipendente dal petrolio, gli stabilimenti industriali nel Regno sono aumentati del 50 per cento. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Industria saudita, nel 2021 il numero di fabbriche nel Regno ha raggiunto quota 10 mila, mentre sono oltre un milione i lavoratori impiegati. (Res)