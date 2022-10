Business news: Unicef su inondazioni, in Nigeria 2,5 milioni di persone necessitano di assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 2,5 milioni di persone in Nigeria hanno bisogno di assistenza umanitaria dopo le peggiori inondazioni degli ultimi dieci anni. Lo denuncia il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) in una nota, secondo cui circa il 60 per cento di loro sono bambini. Le persone sono maggiormente a rischio di malattie trasmesse dall'acqua, annegamento e malnutrizione e sono pertanto necessari ripari urgenti, forniture di cibo e acqua, nonché supporto sanitario e igienico-sanitario. Secondo le autorità finora sono stati registrati quasi 8 mila casi di colera nel Paese e più di 300 persone sono morte a causa della malattia. Allo stato attuale, 34 dei 36 Stati della Nigeria sono stati colpiti da inondazioni. (Res)