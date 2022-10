Business news: Cina, yuan scivolato ai minimi sul dollaro dal 2008 nel mercato interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo yuan cinese onshore (Cny) – ovvero la moneta scambiata nelle transazioni interne, che ha un tasso di cambio diverso rispetto alla quotazione offshore – ha toccando i minimi sul dollaro dalla crisi finanziaria del 2008, superando la soglia delle 7,25 unità nonostante le manovre intraprese dalla Banca centrale (Pboc) per stabilizzare il mercato. Lo riporta l'emittente statunitense "Bloomberg", che evidenzia la persistente pressione esercitata sulla valuta dal rigido protocollo anti-pandemico stabilito dalla Cina. A ciò si somma il rafforzamento del biglietto verde seguito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Federal Reserve di Philadelphia, Patrick Harker, secondo cui è probabile che la banca centrale alzi i tassi di interesse "ben al di sopra" del quattro per cento per contenere l'inflazione nel 2022. Per proteggere lo yuan da un eccessivo indebolimento, il 28 settembre la Banca centrale cinese ha imposto alle istituzioni finanziarie un requisito di riserva di rischio del 20 per cento sulle vendite a termine in valuta estera. Ciononostante, gli analisti ritengono che la valuta onshore potrebbe subire quest'anno il peggior deprezzamento dal 1994. (Cip)