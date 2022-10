Business news: Giordania-Egitto, colloqui al Cairo su cooperazione nel settore del trasporto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore di Giordania in Egitto, Amjad al Adayleh, ha incontrato al Cairo il ministro dell'Aviazione civile egiziano, il generale Muhammad Abbas Helmy, per discutere del rafforzamento della cooperazione nel settore del trasporto aereo. Lo ha riferito l’emittente giordana “Al Mamlaka”. Durante l’incontro, le due parti hanno ribadito il loro interesse a rafforzare la cooperazione nel settore. Il ministro egiziano ha presentato i principali progetti realizzati nel Paese nel rispetto della strategia nazionale per lo sviluppo del trasporto aereo. I due hanno inoltre discusso della necessità di condividere competenze ed esperienze per lo sviluppo del sistema aeroportuale, del trasporto merci e del sistema di manutenzione. (Lib)