Business news: Tunisia, mercati accolgono con favore accordo su prestito Fmi da 1,9 miliardi di dollari

- I prezzi delle obbligazioni in valuta forte della Tunisia sono aumentati di quasi 4 centesimi di euro e 3 centesimi di dollaro, raggiungendo il livello più alto da marzo, dopo che il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha dichiarato di aver raggiunto un accordo di finanziamento di oltre 1,9 miliardi di dollari. I dati dell’azienda specializzata Tradeweb, ripresi dalla stampa nazionale tunisina, mostrano che le obbligazioni denominate in euro, emesse dalla Banca centrale tunisina e in scadenza nel 2023, sono aumentate di 3,8 centesimi di euro, superando quota 81 centesimi, e di 2,9 centesimi di dollaro, per essere offerte a poco più di 64 centesimi di dollaro. Il Fondo monetario internazionale e le autorità della Tunisia hanno raggiunto sabato 15 ottobre un accordo per un programma di finanziamento di 1,9 miliardi di dollari, della durata di 48 mesi, teso a sostenere le riforme nel Paese nordafricano. Il comitato esecutivo dell'Fmi dovrebbe dare il via libera definitivo al prestito il prossimo mese di dicembre. Gli esperti si aspettavano, però, una cifra intorno ai 4 miliardi di euro. “Il nuovo programma nazionale tunisino sostenuto dal Fondo mira a ripristinare la stabilità macroeconomica, rafforzare le reti di sicurezza sociale e l'equità fiscale e intensificare le riforme a sostegno di un ambiente favorevole alla crescita inclusiva e alla creazione di posti di lavoro sostenibili”, si legge in un comunicato stampa dell’Fmi. “La comunità internazionale può contribuire notevolmente al successo del programma delle autorità attraverso il rapido rilascio di finanziamenti aggiuntivi”, prosegue la nota pubblicata sul sito web del Fondo. Secondo gli esperti dell’Fmi, il peggioramento del contesto globale e gli elevati prezzi internazionali delle materie prime stanno gravando pesantemente sull'economia tunisina, aggiungendosi alle debolezze strutturali e alle condizioni socioeconomiche difficili. La crescita economica del Paese rivierasco probabilmente decelererà nel breve termine, mentre l'aumento dei prezzi internazionali delle materie prime eserciterà pressioni sull'inflazione, nonché sui saldi esterni e fiscali. Il Fondo monetario intende sostenere il programma di riforma economica delle autorità tunisine per ripristinare la stabilità esterna e fiscale della Tunisia, rafforzare la protezione sociale e promuovere una crescita più elevata, più verde e inclusiva e la creazione di posti di lavoro guidata dal settore privato. (Res)