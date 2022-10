Business news: Arabia Saudita, ad Alsa e Moventia gestione autobus interurbani per 1,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita avrebbe scelto le aziende spagnole Alsa e Moventia per i due maggiori lotti dell'appalto per gli autobus interurbani del Paese per almeno i prossimi dieci anni. Secondo la documentazione a cui ha avuto accesso il quotidiano "El Economista", il contratto - in attesa della formalizzazione - ha un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. Il lotto più grande che si è aggiudicato Alsa è costituito da una flotta di 129 autobus e l'azienda conta di gestire 27 linee interurbane con circa 1,5 milioni di passeggeri all'anno. Il secondo in ordine di importanza, secondo la stessa documentazione è quello che copre la parte nordoccidentale del Paese, che dovrebbe essere assegnato alla società catalana Moventia. Questo lotto avrà una flotta di 130 autobus per gestire 23 linee. Per quanto riguarda il numero di passeggeri che si prevede di trasportare, le cifre indicano circa 1,4 milioni di persone, che porterebbero a un introito di circa 520 milioni di euro nel periodo iniziale di dieci anni. (Spm)