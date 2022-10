Business news: Congo-Kinshasa, prezzo del cobalto stabile su mercato internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del cobalto sul mercato internazionale si è stabilizzato. Lo riferisce il ministero degli Esteri della Repubblica democratica del Congo, che cita come fonte un rapporto della Commissione mercuriale nazionale, secondo il quale il prezzo del cobalto è attualmente stabile sul mercato internazionale, a differenza di altri prodotti di esportazione mineraria congolese che sono aumentati durante la scorsa settimana. Secondo la Commissione nazionale per i prezzi mercuriali, il cobalto è in aumento questa settimana e viene scambiato a 51.2 dollari a tonnellata, con un gap di prezzo positivo di 0,5 dollari rispetto al prezzo della settimana precedente. Positivo anche il prezzo del rame, che rimane stabile sul periodo analizzato. La Cina detiene oltre il 70 per cento delle riserve di cobalto congolesi.Immagine(Res)