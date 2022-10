Business news: Ghana, commercianti di Accra iniziano sciopero contro crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I commercianti della capitale del Ghana, Accra, hanno iniziato diversi giorni di sciopero per protestare contro il peggioramento delle condizioni economiche nel Paese, a fronte di un'inflazione che continua ad aumentare e si attesta al momento al 37 per cento. Lo riferisce l'emittente "Bbc", mentre le autorità del Paese hanno finora attribuito le difficoltà a fattori globali, dalla pandemia di Covid alla guerra in Ucraina. Lunedì, anche i docenti universitari del Ghana hanno iniziato uno sciopero, lamentando che non era stata pagata loro un'indennità dovuta. (Res)