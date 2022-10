Business news: Malawi, raggiunto accordo di principio con l'Fmi per sostegno in crisi alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha raggiunto un accordo con le autorità del Malawi per garantire al Paese l'accesso a un meccanismo di credito rapido. L'accordo, che dovrà essere poi esaminato dal Consiglio esecutivo del Fondo, fa del Malawi il primo Paese a basso reddito a raggiungere un accordo a livello di personale per ricevere fino a circa 88,3 milioni di dollari in finanziamenti di emergenza attraverso la nuova finestra di shock alimentare dell'Fmi nell'ambito del Rapid Credit Facility. Il finanziamento di emergenza, si legge in una nota dell'Fmi, aiuterà il Malawi ad affrontare le esigenze urgenti della bilancia dei pagamenti legate alla crisi alimentare globale. (Was)