Serbia: presidente Vucic, a Belgrado servizi segreti occidentali seguono ospiti da Russia e viceversa

- In questi giorni Belgrado è come Casablanca, quando ci sono ospiti dalla Russia sono seguiti dai servizi segreti occidentali e viceversa. Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". "Sono molto preoccupato perché la Serbia non è mai stata in una situazione più difficile", ha detto il presidente serbo. "Oggi viviamo in un'epoca in cui l'attività dei servizi segreti è la cosa più importante, soprattutto verso il fattore esterno. Questo dimostra quanto entrambe le parti siano interessate al pezzo di terra che vorremmo preservare per noi stessi e per le nostre generazioni", ha sottolineato Vucic. Il presidente ha sottolineato inoltre che "se domani la Serbia dovesse imporre sanzioni alla Russia, dopo cinque giorni non basterebbe essere dalla parte giusta della storia, perché quella parte della storia ci direbbe di rinunciare al Kosovo". (Seb)