Serbia: presidente Vucic incontra rappresentante Ue Lajcak, insistiamo su piena attuazione accordi con Pristina

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha affermato di aver avuto un colloquio serio e responsabile con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, sulle questioni ancora aperte nei rapporti tra i due Paesi. "Continuiamo a lottare per salvare il nostro Paese e il nostro popolo, insistendo sulla piena attuazione degli accordi raggiunti finora e sul rispetto del diritto internazionale", ha scritto Vucic sul suo account Instagram. Secondo l'emittente "N1", prima dell'incontro con Lajcak, alla domanda se il 2024 possa essere "la scadenza ultima per l'accordo finale tra Belgrado e Pristina", Vucic ha risposto che la data a lui riferita "è molto più vicina, si parla di settimane, neanche di mesi". (Seb)