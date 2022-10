Kosovo: Settimana della lingua italiana all'insegna di letteratura, giochi, musica e film (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 21 ottobre alle 17, presso la Libreria Dukagjini a Pristina, Aida Baro, caporedattrice della casa editrice “Pegi”, presenterà la recente traduzione in albanese del romanzo La vita interiore di Alberto Moravia (il dialogo con il pubblico avrà luogo in albanese e in italiano). La rassegna si concluderà sabato 22 ottobre alle 19:00, presso la sala cinematografica “Kino Armata” a Pristina, con la proiezione della commedia "La nostra terra" di Giulio Manfredonia (in italiano con sottotitoli in inglese, ingresso gratuito), che rappresenta le vicissitudini di un gruppo di scombinati giovani idealisti membri di una cooperativa sociale dell’Italia meridionale, alle prese con le complessità nel gestire un'azienda agricola data loro in concessione dallo Stato su terreni confiscati alla criminalità organizzata. Introduce il film (in albanese) la Direttrice del “Centro Dante” di Pristina, Arjeta Berisha. (segue) (Res)