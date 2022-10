Business news: "pratiche commerciali scorrette", l'antitrust dell'India multa Google per 162 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per la concorrenza dell'India (Cci) ha multato il colosso statunitense del digitale Google per 161,9 milioni di dollari per "pratiche commerciali scorrette legate ai dispositivi mobili Android". Lo ha reso noto in un comunicato la stessa authority, che aveva iniziato anni fa a indagare su Google a seguito di una denuncia presentata da due partner e da uno studente di una scuola di legge che lamentavano il fatto che ai produttori di smartphone venisse imposta la pre-installazione dell'intero sistema Google Mobile Suite. La Cci ha anche ordinato a Google di non offrire incentivi ai produttori per l'installazione esclusiva dei propri servizi di ricerca. Si tratta dell'ultima di una serie di strette operate su Google dalle autorità dell'India, che stanno indagando anche sulle pratiche della multinazionale Usa nel mercato delle smart tv e dei sistemi di pagamento in-app. Secondo l'istituto Counterpoint Resarch, il sistema operativo Android di Google è utilizzato dal 97 per cento dei circa 600 milioni di utenti smartphone in India. (Inn)