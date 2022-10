Business news: ministeriale Finanze Apec, digitalizzazione e sostenibilità come fattori di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze dell’Apec, la Cooperazione economica Asia-Pacifico, riuniti a Bangkok, in Thailandia, hanno sottolineato l’importanza di trovare un equilibrio tra crescita e cura dell’ambiente, in un contesto globale avverso, in cui la ripresa dalla pandemia di coronavirus rimane fragile e l’aumento dell’inflazione richiede una stretta finanziaria. Lo riferisce un comunicato dell’organizzazione. “L’avanzamento della digitalizzazione, il conseguimento della sostenibilità”: questo il titolo della riunione, presieduta dal ministro delle Finanze thailandese, Arkhom Termpittayapaisith. Nonostante l’incertezza delle prospettive economiche, dall’incontro sono emersi anche alcuni elementi incoraggianti: soprattutto la rinascita turismo, oltre alla digitalizzazione e alla sostenibilità, individuati come principali fattori di crescita. (Fim)