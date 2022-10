Business news: Vietnam punta a crescita dell’8 per cento quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam punta a una crescita dell’otto per cento quest’anno. Lo ha dichiarato il primo ministro, Pham Minh Chinh, all’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, in apertura della quarta sessione. Il premier ha spiegato che nonostante la situazione globale avversa, che ha avuto ripercussioni anche a livello nazionale, nei primi nove mesi del 2022, la macroeconomia è stata sostanzialmente stabile, l’inflazione è stata messa sotto controllo, la ripresa è stata positiva e sono stati conseguiti 14 dei 15 principali obiettivi di sviluppo socioeconomico fissati per l’anno in corso. Nei primi tre trimestri il prodotto interno lordo è cresciuto dell’8,83 per cento. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo “World economic outlook”, pubblicato l’11 ottobre, ha previsto per il Vietnam una crescita del sette per cento nel 2022 e del 6,2 per cento nel 2023. (Fim)