© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione nello Sri Lanka è salita ancora a settembre: al 73,7 per cento, dal 70,2 per cento di agosto. Lo ha reso noto oggi il dipartimento di Statistica del Paese. L’aumento è dovuto soprattutto ai prezzi dei generi alimentari: 85,8 per cento su base annua a settembre, dopo l’84,6 per cento di agosto. (Inn)