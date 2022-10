Business news: saudita Acwa Power mira a 10 miliardi di dollari in investimenti in rinnovabili in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società dell'energia elettrica saudita Acwa Power intende investire 10 miliardi di dollari in energie da fonti rinnovabili in Sudafrica nei prossimi cinque anni. Lo ha affermato l’amministratore delegato della società saudita, Paddy Padmanathan, al quotidiano saudita “Arab News”. “La società può aumentare gli investimenti a 25 miliardi di dollari entro il 2030 se il governo sudafricano lo rende possibile”, ha spiegato Padmanathan. “Siamo molto soddisfatti dell'ambiente competitivo delle gare d'appalto”, ha aggiunto l’amministratore delegato di Acwa Power, ricordando che la società saudita opera in Sudafrica da 12 anni con un portafoglio di investimenti del valore di 1,4 miliardi di dollari. (Res)