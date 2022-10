Business news: Arabia Saudita-Sudafrica, firmati accordi da 15 miliardi di dollari nel settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore privato dell’Arabia Saudita ha firmato accordi da 15 miliardi di dollari con la controparte sudafricana. Lo ha dichiarato il ministro dell’Industria e delle risorse minerarie saudita, Bandar Alkhorayef, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Arab News” in occasione del Forum per gli investimenti saudita-sudafricano che si è svolto a Gedda. "Abbiamo (firmato) 17 accordi in diversi settori che costituiranno le basi per aiutare il settore privato a investire e trarre vantaggio da entrambi (i Paesi)", ha affermato il ministro, secondo il quale le due parti starebbero studiando la creazione di un fondo per investire nelle nel settore tecnologico e informatico. Il Forum si è svolto in occasione della visita nel Regno del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. (Res)